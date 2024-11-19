Sarper David Mutaf: Milli Takımda Olmak Gurur Verici - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sarper David Mutaf: Milli Takımda Olmak Gurur Verici

Geniş Video İzle

Genç basketbolcu Sarper David Mutaf, A Milli Takım'a davet edilmeyi büyük bir gurur olarak ifade etti.

19.11.2024 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Sarper David Mutaf: "Burada olmak büyük bir gurur"

İSTANBUL - Genç basketbolcu Sarper David Mutaf, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosuna davet edilmenin büyük bir gurur olduğunu dile getirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda, 22 Kasım Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde ve 25 Kasım Pazartesi günü Savaria Arena'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar öncesi ilk kez A Milli Takım'a davet edilen Sarper David Mutaf, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya günü etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Milli Takım'a davet edildiği için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Mutaf, "Çok mutluyum burada olmaktan. Çok büyük bir tecrübe. Burada olmak hayallerimden biriydi. Tüm Türk oyuncular bunun için çalışıyor. Burada olmak büyük bir gurur. O yüzden çok mutluyum. Destek olmak için elimden geleni yapacağım ve çalışacağım. En önemli şey tecrübe burada. Gelen oyuncular tabii ki çok önemli, değerli oyuncular. Onlardan öğreniyoruz. Hem onlarla çalışmak hem de hocamızla yan yana olmak bizim için çok büyük bir tecrübe" ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman hakkında da konuşan Sarper, "Avrupa'nın en büyük koçlarından biri ve bence en büyük koçu. Oyuncu olarak basketbol için ondan sahada bir şey duymak, ondan öğrenmek, en güzel şey bence. Ben de ondan alabildiğimi almaya çalışacağım ve sahaya yansıtacağım inşallah" dedi.

Sarper David Mutaf: Milli Takımda Olmak Gurur Verici
Kaynak: İHA

Milli Takım, Basketbolcu, EuroBasket, Basketbol, Etkinlik, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarper David Mutaf: Milli Takımda Olmak Gurur Verici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5’ini düşürdük Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
23:14 Hizbullah’tan İsrail’in Başkenti Tel Aviv’e Füze Saldırısı Hizbullah'tan İsrail'in Başkenti Tel Aviv'e Füze Saldırısı
22:51 Zehra Güneş’ten sürpriz imza Zehra Güneş'ten sürpriz imza
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
22:12 Suudi Arabistan’dan Youssef En-Nesyri’ye Türk futbol tarihine geçecek teklif Suudi Arabistan'dan Youssef En-Nesyri'ye Türk futbol tarihine geçecek teklif
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:17 Düğün Arabasına Atlayan Dilenci Darp Edildi Düğün Arabasına Atlayan Dilenci Darp Edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 16:49:02. #1.12#
SON DAKİKA: Sarper David Mutaf: Milli Takımda Olmak Gurur Verici - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.