Satranç Devrinin Sona Ermesi: Akın Gökyay Vefat Etti

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi ve Gökyay Vakfı Spor Kulübü kurucusu Akın Gökyay vefat etti.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, "Akın Gökyay, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 22 Şubat Pazar günü öğle namazı sonrası Ankara Ahmet Hamdi Haseki Camisi'nden kaldırılarak Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Birten Gökyay (eşi) olmak üzere Gökyay ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı, sabır ve metanet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

86 yaşında hayata gözlerini yuman iş insanı Akın Gökyay, 412 satranç takımının bulunduğu koleksiyonuyla 2012 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Gökyay'ın 1975'ten beri edindiği 700'ü aşkın tematik satranç takımının sergilendiği Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, 2015 yılında Ankara'da açıldı. Müze, 2022'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görüldü.