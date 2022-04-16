Satranç Federasyonundan çevrimiçi kamp - Son Dakika
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Satranç Federasyonundan çevrimiçi kamp

16.04.2022 12:19
Satranç Federasyonundan çevrimiçi kamp

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Ulusal Takım Havuzu Genel Kampı'nı 7-14 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi düzenledi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Ulusal Takım Havuzu Genel Kampı'nı 7-14 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi düzenledi.

Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Milli Takımlar Menajeri Yakup Erturan ve Milli Takım Altyapı Sorumlusu Yasin Emrah Yağız koordinatörlüğünde düzenlenen çevrimiçi kampta, 274 "usta adayı" yer aldı. Kampta sporcular, 34 uzman antrenörden eğitimler alırken velilere de Psikolog Büşra Arığ tarafından "Sporcu Ebeveyni Olmak" semineri verildi.

Çevrimiçi kampta sporcular güne fiziksel hareketlerle başladı. Gün boyunca satranç eğitimi alan "usta adayları" BüyükustaDragan Solak ile maç analizlerinde bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Ulusal Takım Havuzu Genel Kampı'nın haziran ayında yüz yüze düzenleneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Satranç Federasyonundan çevrimiçi kamp - Son Dakika


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