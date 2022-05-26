Satranç yöre yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi

Türkiye Satranç Federasyonu Denizli İl Temsilciliği tarafından organize edilen Satranç Kulüpler İl Yöre Yarışmaları yapılan ödül töreni ile tamamlandı.

Hafta sonu Satranç Salonunda yapılan yarışmalara kulüpler ve sporcular yoğun ilgi gösterdi. Dereceye giren kulüplerin Denizli'yi temsil edeceği yarışmalar sonunda Demiryolu Gücü Satranç Kulübü şampiyon olurken Alper Eren Spor Kulübü 2., Çotanak Spor Kulübü 3. ve Öney Spor Kulübü ise 4. olarak ödül almaya hak kazandı.

Ödül töreninde konuşan Satranç İl Temsilcisi İsmail Sarı, Denizli'de satranç sporuna gönül veren herkesi kulüp ve sporcu sayısını arttırmak için destek olmaya davet etti. Her organizasyonda yanlarında olan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür eden Sarı derece alarak Denizli'yi temsil edecek olan kulüplere başarılar diledi. - DENİZLİ