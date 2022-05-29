Şaziye Erdoğan'dan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya! - Son Dakika
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Şaziye Erdoğan'dan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya!

29.05.2022 14:06
Şaziye Erdoğan'dan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya!

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Şaziye Erdoğan, hedefinin Olimpiyat madalyası olduğunu söyledi.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Şaziye Erdoğan, hedefinin Olimpiyat madalyası olduğunu söyledi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da organize edilen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Şaziye Erdoğan ikinci defa bu şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. 2019 yılında büyüklerde dünya şampiyonu olan milli sporcu, son olarak Özbekistan'da yapılan Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazanma başarısı göstermişti. 10 yaşından bu yana aktif sporculuk yaşamına devam eden Erdoğan, Ankara Askispor'un bünyesinde yer almakta.

"Tek eksiğim Olimpiyat madalyası"

Kadın Halter Milli takımının kaptanı Şaziye Erdoğan, dünya ve Avrupa şampiyonluklarının ardından yeni bir hedefe motive olacağını belirtti. 2024 yılında Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda kürsüye çıkmayı çok istediğini ifade eden Şaziye Erdoğan, "Madalyalarıma bir yenisini daha eklemek istiyorum. Her sporcunun hayali olan olimpiyat madalyasını çok istiyorum, bunun için çok çalışacağım ve başaracağım. Bize her zaman destek olan başkanımız Talat Ünlü'ye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İki yıl ara verdim"

Sakatlık nedeniyle iki yıl spora ara vermek zorunda kaldığını dile getiren Şaziye Erdoğan, "Zor bir sakatlık dönemi geçirdim. Bu sırada evlendim ve bir çocuğum oldu. Şimdi oğlum 7 yaşında ve benim her şeyim. Sakatlığım sonrası ailemle birlikte yeniden haltere dönme kararı aldım. Sonrasında Özbekistan'daki dünya şampiyonasında 3 madalya kazandım. Burada da 3 altın madalya almak beni çok mutlu etti. Madalyamı tüm kadınlarımıza armağan ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş madalya Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş madalya
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şaziye Erdoğan'dan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya! - Son Dakika


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