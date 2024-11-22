Selahattin Baki kulüp başkanı oldu

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Selahattin Baki, Beerschot VA'nın kulüp başkanı oldu. Baki, daha önce sarı-lacivertlilerde ve İngiliz ekibi Sheffield United'da futboldan sorumlu yöneticilik yapmıştı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Selahattin Baki, Belçika Pro Lig ekiplerinden Beerschot VA'nın kulüp başkanı oldu.
Belçika'nın en tutkulu taraftar gruplarından birine sahip Beerschot'un 125 yıllık bir tarihi bulunuyor. Mor-beyazlı takım, 13 haftası geride kalan Belçika Pro Ligi'nde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Köklü kulüp, topladığı 6 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
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