Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi

Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç\'un yeni yönetim kurulu listesi

Fenerbahçe'de başkan adayı olan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi açıklandı. Selahattin Baki, İlker Dinçay, Ömer Okan ve Can Gebetaş yeni yönetimde yer almayacak. Listede yer alan yeni isimler arasında Acun Ilıcalı, Alper Alpoğlu, Cenk Özatanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt ve Nedim Keçeli gibi isimler bulunuyor.

23.05.2024 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte yapılacak başkanlık seçimine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

ACUN ILICALI LİSTEDE

Yeni dönem listesini açıklayan Koç'un listesinde Selahattin Baki, İlker Dinçay, Ömer Okan ve Can Gebetaş yer almadı. Ali Koç'un yönetim kurulunda, Acun Ilıcalı'nın da listede olması dikkat çekti.

Ali Koç'un listesinde yer alan isimler şu şekilde:

  • Erol Bilecik
  • Burak Kızılhan
  • Sertaç Komsuoğlu
  • Acun Ilıcalı (Yeni)
  • Ahmet Ketenci
  • Alper Alpoğlu (Yeni)
  • Cenk Özatanık (Yeni)
  • Eren Dişli (Yeni)
  • Ergun Özen (Yeni)
  • Esin Güral Argat
  • Fethi Pekin
  • Hakan Safi (Yeni)
  • Hamdi Akın (Yeni)
  • Hulusi Belgü (Yeni)
  • Hüseyin Bozkurt (Yeni)
  • Kemal Danabaş
  • Mehmet Dereli
  • Nedim Keçeli (Yeni)
  • Özgür Özaktaç
  • Rıfat Perahya (Yeni)
  • Selma Rodopman

Hüseyin Bozkurt, Selahattin Baki, Acun Ilıcalı, Nedim Keçeli, Hamdi Akın, Ergun Özen, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Depechs Modes: azivvvvvv nereede 1 1 Yanıtla
  • Resul Bey: tmm Acun da girdi fenev artık her sene kupa kaldırır puahah 1 0 Yanıtla

16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
16:18 Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı Kararda enflasyon detayı Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı? Kararda enflasyon detayı
15:19 Merkez Bankası’ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar
14:57 Samimi başlayan görüşme gergin bitti Özel’den “Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok“ çıkışı Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
16:26 Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler
16:18 Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi
16:11 Kupayı kim alacak İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri Kupayı kim alacak? İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
13:55 Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum
13:49 Ata Emre’yi öldüren şüphelinin babasına “ağırlaştırılmış müebbet“ istemi Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına "ağırlaştırılmış müebbet" istemi
13:49 Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho’dan ses var Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var
13:47 Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı Sır perdesi aralandı Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı! Sır perdesi aralandı
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 17:13:06. #1.13#
SON DAKİKA: Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement