Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç\'un yeni yönetim kurulu listesi

Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte yapılacak başkanlık seçimine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

ACUN ILICALI LİSTEDE

Yeni dönem listesini açıklayan Koç'un listesinde Selahattin Baki, İlker Dinçay, Ömer Okan ve Can Gebetaş yer almadı. Ali Koç'un yönetim kurulunda, Acun Ilıcalı'nın da listede olması dikkat çekti.

Ali Koç'un listesinde yer alan isimler şu şekilde: