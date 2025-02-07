Selçuk İnan: Başa baş bir mücadele verdik - Son Dakika
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Selçuk İnan: Başa baş bir mücadele verdik

Selçuk İnan: Başa baş bir mücadele verdik

Gaziantep FK, Göztepe'ye 1-0 kaybetti. İnan, güçlü rakibe karşı mücadele ettiklerini söyledi.

07.02.2025 01:05
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1-0 kaybedilen Göztepe maçı sonrasında başa baş mücadele ettiklerini ifade ederek, "Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynayacaktık. En azından daha dinlenen oyuncuları sahaya koymak istedim" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Selçuk İnan, "Çok kötü bir günün ikinci yıl dönümü. Depremi yaşamış biri olarak acısı, üzüntüsü içimizde. Kaybettiğimiz insanlara tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

"Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynadık"

Bugün daha az forma şansı bulan oyuncularını süre vermek istediğini belirten İnan, "Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynayacaktık. En azından daha dinlenen oyuncuları sahaya koymak istedim. Bunda da zaman zaman başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Başa baş mücadele ettik. 1-0 kaybettik ama beraberliği de yakalayabilirdik. Kendi seyircisi önünde güçlü bir takıma karşı oynadık. Buna rağmen sonuna kadar beraberliği ya da galibiyeti kovaladık ama bugün olmadı. Göztepe'yi galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Selçuk İnan, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuk İnan: Başa baş bir mücadele verdik - Son Dakika

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