İSTANBUL, –TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig takımlarından İkas Eyüpspor'la anlaşan, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin'e veda mesajı yayınladı.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella döneminin başlangıcından bu yana İtalyan teknik direktörün yardımcılığı görevini yürüten Selçuk Şahin, gelecek sezondan itibaren Süper Lig takımlarından İkas Eyüpspor'da teknik direktörlük görevini üstlenecek olması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki görevinden ayrıldı.

Selçuk Şahin, Ay-Yıldızlıların birçok ilki başararak, tarihinde ilk defa bir büyük turnuvanın finallerine eleme grubunu lider bitirip 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmasında, Almanya'da düzenlenen bu organizasyonda çeyrek finale yükselmesinde ve UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkmasında pay sahibi olmuştu.

TFF tarafından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Faal futbolculuk döneminde A Milli Takımımızın formasını 25 kez giyen ve 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülüğü elde eden takımda yer alan A Milli Takım Yardımcı Antrenörümüz Selçuk Şahin'e teknik direktör olarak sürdüreceği kariyerindeki yeni yolculuğunda sonsuz başarılar diliyor, Türkiye Futbol Federasyonu'nda sürdürdüğü görevi boyunca verdiği katkılar için teşekkürlerimizi sunuyoruz, Yolun açık olsun Selçuk Şahin"