Selendi\'de düşman işgalinden kurtuluşun 102. yıldönümü kutlamaları kapsamında mahalleler arası futbol turnuvası başladı

Spor

Selendi Belediyesi tarafından düzenlenen ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlen mahalleler arası futbol turnuvası başladı. Turnuvaya katılan Zafer Mahallesi takımında yer alan Belediye Başkanı Murat Daban da mahallesi adına ter dökecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı günü oynanacak olan final maçıyla sona erecek olan turnuvaya 20 mahallenin takımı katılıyor. Yatılı Bölge Ortaokulu halı sahasında düzenlenen turnuvada Belediye Başkanı Murat Daban da ikamet ettiği Zafer Mahallesi takımında ter döküyor. Turnuva başlangıcında mahalle takımının formasıyla sahaya çıkan Başkan Murat Daban, "İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü kutlamaları programı çerçevesinde düzenleyeceğimiz halı saha turnuvası, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmesi amacıyla hayırlı olsun. Turnuvada ter döken tüm sporculara ve hakem arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." dedi. - MANİSA