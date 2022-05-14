Selendi'de filenin sultanı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi - Son Dakika
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Selendi'de filenin sultanı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi

14.05.2022 08:10
Selendi'de filenin sultanı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları dolayısıyla düzenlenen etkinlikte İlçe Kaymakamlığı himayesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen Liselerarası Kız Voleybol Turnuvasının şampiyonu Mehmet...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları dolayısıyla düzenlenen etkinlikte İlçe Kaymakamlığı himayesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen Liselerarası Kız Voleybol Turnuvasının şampiyonu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Kız voleybol takımı oldu.

Puan usulü ile 5 takımın katılımıyla kapalı spor salonunda oynanan maçlar sonunda finalde Selendi Anadolu Lisesi ile Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi karşılaştı. İki takımın taraftarlarının büyük destek verdiği final maçını kazanan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi kız voleybol takımı şampiyon olarak filenin sultanı oldu. Turnuvanın ikincisi Selendi Anadolu Lisesi, üçüncüsü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, dördüncüsü ise Selendi İmam Hatip Anadolu Lisesi Kız takımı oldu.

Takımlara kupaları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında verileceği öğrenildi. Final maçını İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer, İlçe Emniyet Amir vekili Hakkı Korhan İnci, Okul Müdürleri, öğretmenler katıldı. - MANİSA

Selendi'de filenin sultanı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
Selendi'de filenin sultanı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
Selendi'de filenin sultanı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Selendi'de filenin sultanı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi - Son Dakika


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