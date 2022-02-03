Semih Kaya, Galatasaray'da

Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Galatasaray'da devre arası transferleri devam ediyor. Gomis, Pena ve Pulgar'ı kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, altyapısından yetişen eski futbolcusu Semih Kaya ile de sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardı. Son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli savunmacı, sarı-siyahlı ekiple sözleşmesini feshetmişti. Semih Kaya'nın bugün Galatasaray'ın Antalya kampına katılması bekleniyor.