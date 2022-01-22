- Şener Gençtürk: "Çok heyecanlı ve keyifli bir maç oldu"

MALATYA - Beşiktaş beraberliği sonrasında müsabakanın değerlendirmesini yapan Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Şener Gençtürk, "Çok heyecanlı ve keyifli bir maç oldu" dedi.

Her iki takımın da çok ciddi pozisyonlarının olduğunu belirten Gençtürk, "İki takımın da çok ciddi pozisyonları vardı. Oyunun ilk bölümünde ve karşılaşmanın 55-60 dakikalık bölümünde Beşiktaş'ın baskısı vardı. Biz oyunu kendi yarı alanımızda kabul ettik. Bizim de çok ciddi kontratak fırsatlarımız oldu, ama sonuçlandıramadık. Daha sonrasında talihsiz bir gol yedik" ifadelerine yer verdi.

Golden sonra maçta sistemsel değişikliğe gittiklerini ve 4-4-2'ye döndüklerini ifade eden Gençtürk, "İki tane çok önemli oyuncumuzu, kaptanımız Adem'i ve Tetteh'i oyuna aldık. İkisi girdikten sonra oyunun seyri değişti. Daha ön alanda pres yapabilen baskıyı ön alanda kurabilen bir takım görüntüsü verdik. Bu şekilde olunca da golü de bulduk. Golden sonrasında da birkaç tane pozisyonumuz vardı. İçeride izledik, gerçekten Tetteh'e yapılan müdahale penaltı. Ama bugün en önemli kazancımız reaksiyon veren bir Yeni Malatyaspor olmasıydı. Bugün aldığımız 1 puanla bir meşaleyi yaktık. Şimdi 2 günlük izinden sonra Antalya kampına gidiyoruz. Orada çok çalışıp Karagümrük maçıyla beraber futbol severlere, sevenlerimize iyi bir Malatyaspor seyrettireceğiz ve bu takımı tüm gücümüzle Süper Lig'de tutacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.