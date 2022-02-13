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Serdar'dan yürekleri paramparça eden sözler: Ağlarım ben şimdi - Son Dakika

Serdar'dan yürekleri paramparça eden sözler: Ağlarım ben şimdi

13.02.2022 11:22

Başakşehir'in yeni transferi Serdar Gürler, Gaziantep'e attığı golü trafik kazasında yaşamını yitiren eski takım arkadaşı Ahmet Çalık'a armağan etti. Kameralara ne söylediği sorulan Serdar, "Ağlarım ben şimdi" cevabıyla yürekli paramparça etti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, Pizzi ve Serdar Gürler'in golleriyle Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Başakşehir adına karşılaşmaya yeni transferlerin performansı ve golleri damga vurdu.

Kelimeler düğümlendi! Serdar Gürler'den yürekleri paramparça eden sözler: Ağlarım ben şimdi
Görüntü: beIN

AHMET'E ADADI

Serdar Gürler golden sonra kameraya koşup, "Senin için Ahmet" dedi. Maçın ardından yayıncı kuruluş muhabiri o anlarda tam olarak ne söylediğini sordu.

Kelimeler düğümlendi! Serdar Gürler'den yürekleri paramparça eden sözler: Ağlarım ben şimdi

KELİMELER BOĞAZINA DÜĞÜMLENDİ

Muhabirin sorusuyla olduğu yerde donup kalan Serdar, "Ben şimdi ağlarım. Ahmet'e armağan ettim diyelim" ifadelerini kullanıp röportaj alanından ayrıldı.

Kelimeler düğümlendi! Serdar Gürler'den yürekleri paramparça eden sözler: Ağlarım ben şimdi

YÜREKLERE DOKUNDU

Serdar Gürler'in zor anları futbolseverlerin yüreğine dokundu. Serdar'a transferinden dolayı tepki gösteren bazı Konyasporlu taraftarlar da üzgünlüklerini dile getirdi.

Kelimeler düğümlendi! Serdar Gürler'den yürekleri paramparça eden sözler: Ağlarım ben şimdi

Sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Kelimeler düğümlendi! Serdar Gürler'den yürekleri paramparça eden sözler: Ağlarım ben şimdi
Kelimeler düğümlendi! Serdar Gürler'den yürekleri paramparça eden sözler: Ağlarım ben şimdi
Kelimeler düğümlendi! Serdar Gürler'den yürekleri paramparça eden sözler: Ağlarım ben şimdi
Kelimeler düğümlendi! Serdar Gürler'den yürekleri paramparça eden sözler: Ağlarım ben şimdi
Kelimeler düğümlendi! Serdar Gürler'den yürekleri paramparça eden sözler: Ağlarım ben şimdi
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Spor Toto Süper Lig, Serdar Gürler, Gaziantep FK, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar'dan yürekleri paramparça eden sözler: Ağlarım ben şimdi - Son Dakika Spor


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