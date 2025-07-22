Serhat Polat\'ın Olimpiyat Hedefi

Bursa'da fizik tedavi amacıyla 3 yaşında yüzmeye başlayan paralimpik milli sporcu Serhat Polat, 20 yılda kazandığı ulusal ve uluslararası başarılarına olimpiyat madalyası da eklemek istiyor.

Kas hastalığı nedeniyle yüzde 80 engeli bulunan 24 yaşındaki Polat, yüzmede yıllar içinde birçok ulusal ve uluslararası başarı elde ederek 2019'da milli takıma kadar yükseldi.

Saraybosna Open 2025 Yüzme Yarışları'nda 200 ve 100 metre serbest ile 100 metre sırtüstü kategorilerinde altın, 50 metre serbestte gümüş madalya kazanan Polat, geçen yıl Mısır'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde, 200 metre serbest stil ve 50 metre sırt üstünde dünya 4'üncüsü, 50 ve 100 metre serbest stilde ise dünya 6'ncısı oldu.

Belarus'ta 2020'de düzenlenen Bedensel Engelliler Yüzme Açık Avrupa Şampiyonası'nda 200, 100 ve 50 metre serbest ile 50 metre sırtüstü yarışlarında bronz madalya kazanan Polat, Türkiye'de gerçekleştirilen birçok yarışlarda altın, gümüş ve bronz madalya aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve paralimpik milli takımında Türkiye'yi temsil eden Polat, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları kotası alabilmek günde çift idman yapıyor.

"Yüzme artık hayatımızın bir parçası"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm öğrencisi Serhat Polat, AA muhabirine, 20 yıldır yüzme sporunun içinde bulunduğunu söyledi.

Doğuştan kas hastalığı olduğunu ve yıllar içinde hastalığının arttığını dile getiren Polat, "Fizik tedavi amacıyla 3 yaşında yüzmeye başladım. Yüzme artık hayatımızın bir parçası. Suya gelmediğim zaman kendimi eksik hissediyorum. Hayatımın olmazsa olmazı severek yapıyorum." dedi.

Polat, 20 yıldır birçok ulusal ve uluslararası yarışlara katıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Süreç içerisinde sürekli antrenmanlar oldu. 2019 yılında ilk milli takım barajını geçerek Belarus'a gittim. Geçen yıl Mısır'a gitmiştim. 1 ay önce Saraybosna'ya gittik orada 3 birincilik, 1 ikincilik aldım. 2026 bizim için çok önemli. Olimpiyat kovalıyoruz. Kota alabilmek için 2026 yılındaki yarışlar çok önemli. Bu nedenle bizim şu an hedefimiz Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları.

Serhat Polat'ın antrenörü Çetin Arslan da sporcusuyla 3 yıldır çalıştıklarını dile getirdi.

Arslan, Serhat'ın azimli olduğunu ve elinden geleni yaptığını belirterek, "Serhat, B barajına yaklaştı geçiyor ama olimpiyat için A barajı isteniyor. 2026 yılında A barajını geçip o havuza girip bu yönde çalışmaları devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.