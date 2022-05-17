Trabzonspor'da Serkan Asan ameliyat edilecek - Son Dakika
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Trabzonspor'da Serkan Asan ameliyat edilecek

17.05.2022 15:32
Trabzonspor'da Serkan Asan ameliyat edilecek

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Altay ile oynadığı maçta sakatlanan 23 yaşındaki oyuncusu Serkan Asan'ın sol diz menisküsünde yırtık tespit edildiği ve ameliyat edileceği bildirildi.

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Altay ile oynadığı maçta sakatlanan 23 yaşındaki oyuncusu Serkan Asan'ın sol diz menisküsünde yırtık tespit edildiği ve ameliyat edileceği bildirildi.

Serkan Asan'ın sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesine açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız Altay karşılaşmasında sol dizinden sakatlanan Serkan Asan'ın çekilen MR'ında sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

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Trabzonspor'da Serkan Asan ameliyat olacak Trabzonspor'da Serkan Asan ameliyat olacak Altay maçının ardından Altay maçının ardından
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'da Serkan Asan ameliyat edilecek - Son Dakika


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