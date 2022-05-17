Trabzonspor'da Serkan Asan ameliyat edilecek

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Altay ile oynadığı maçta sakatlanan 23 yaşındaki oyuncusu Serkan Asan'ın sol diz menisküsünde yırtık tespit edildiği ve ameliyat edileceği bildirildi.
Serkan Asan'ın sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesine açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız Altay karşılaşmasında sol dizinden sakatlanan Serkan Asan'ın çekilen MR'ında sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmaktadır." ifadelerine yer verdi.
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