Sevgi Tonguç aday kadroda

Bellona Kayseri Basketbol takımından Sevgi Tonguç, A Kadın Milli Takım aday kadrosunda yer aldı.
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IBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan A Kadın Milli Takımı, 6-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya'da kampa girerek çalışmalarını sürdürecek. A Kadın Milli Takımı, 6 Şubat 2022 Pazar günü saat 15.00'te bir araya gelecek. FIBA 223 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na Elemeleri'ne katılacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Açıklanan aday kadroda Bellona Kayseri Basketbol takımından Sevgi Tonguç aday kadroya davet edildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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