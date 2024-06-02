Sevilla, Francisco Javier Garcia Pimienta'yı teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
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Sevilla, Francisco Javier Garcia Pimienta'yı teknik direktör olarak atadı

Sevilla, Francisco Javier Garcia Pimienta\'yı teknik direktör olarak atadı

Sevilla Kulübü, Quique Sanchez Flores'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Francisco Javier Garcia Pimienta ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Pimienta, Barcelona'nın altyapısında başladığı antrenörlük kariyerinin ardından Las Palmas'ı LaLiga'ya yükseltti ve geçen sezon ligde tutunmayı başardı. Sevilla ise Kral Kupası'nda çeyrek finalde elendi, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda veda etti ve LaLiga'yı 14. sırada tamamladı.

02.06.2024 14:25
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İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Sevilla'da teknik direktörlüğe Francisco Javier Garcia Pimienta getirildi.

Sevilla Kulübü, Quique Sanchez Flores'ten boşalan teknik direktörlük görevi için 49 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Pimienta ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Antrenörlük kariyerine Barcelona'nın altyapısında başlayan Pimienta, 2022'de Las Palmas'ın başına geçti. Pimienta yönetimindeki Las Palmas, ikinci ligde 2022-2023 sezonunu ikinci sırada bitirerek LaLiga'ya yükseldi. Las Palmas, geride kalan sezon ise 40 puan toplayarak 16. sırayı aldığı LaLiga'da tutunmayı başardı.

İspanya Kral Kupası'na çeyrek finalde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gruplarda veda eden Sevilla, LaLiga'da ise sezonu 41 puanla 14. basamakta tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sevilla, Francisco Javier Garcia Pimienta'yı teknik direktör olarak atadı - Son Dakika

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