Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı

Galatasaray'da 15 milyon euro bedelle Sevilla'ya transfer olan Marcao için basın toplantısı düzenlendi. Brezilyalı savunmacı, muhabirin sorduğu bir soru karşısında gözyaşlarını tutamadı.

MARCAO'NUN AĞABEYİ 2017 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Basın toplantısında bir muhabirin "İdolüm kim?" diye sorduğu soru karşısında oldukça duygulanan Marcao, "Vefat eden ağabeyim" cevabını verdi. O anlarda gözyaşlarını tutamayan Brezilyalı savunmacının ağabeyi 2017 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.

"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNAYAN BİR TAKIM"

Marcao yaptığı basın toplantısında yaptığı açıklamada ayrıca, "Sevilla hakkında çok konuştu, burada çok mutluydu. Fernando da bana Sevilla'nın mükemmel bir kulüp olduğunu söyledi. Sevilla tüm müsabakalarda oldukça güçlü bir kulüp. Her zaman hedefleri olan ve her maçı kazanmak için oynayan bir takım." ifadelerini kullandı.