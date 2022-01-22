Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Sezai Üçyol Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Kupası, Samsun'da başladı.

Samsun İlkadım Bowling Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva kapsamında Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonuna devredilen bowling salonunun yenilenmesinin ardından "Samsun Bowling Akademi" adıyla açılışı da yapıldı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, burada yaptığı konuşmada, federasyonun çalışmaları sonucunda kurulan Bowling Akademi'nin profesyonel bir ekip tarafından 6 aylık yoğun çalışmanın ardından büyük oranda yenilendiğini söyledi.

Bowling Akademi işletmesiyle öncelikle halkın bowling sporunu yakından tanımasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Mutlu, "Ülkemizin en nitelikli antrenörleri eliyle milli takımımızı temsil edecek elit sporcular yetiştirmek istiyoruz. Ülkemizin en büyük, Avrupa'nın da sayılı büyük tesislerinden olan salonumuzun altyapısını süreç içerisinde daha da güçlendirerek önümüzdeki yıllarda önemli uluslararası faaliyetleri Samsun'da yapmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise Samsun'un spor alanında önemli merkezlerden biri olduğuna işaret ederek, sporun her branşına katkı sağladıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından 1. Lig Bowling Türkiye Kupası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 46 sporcunun katıldığı turnuvada Süper Lig müsabakaları ise yarın yapılacak.