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Sezai Üçyol Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Kupası sona erdi - Son Dakika

Sezai Üçyol Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Kupası sona erdi

23.01.2022 16:23
Sezai Üçyol Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Kupası sona erdi

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Sezai Üçyol Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Kupası, sona erdi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Sezai Üçyol Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Kupası, sona erdi.

Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcular ter döktü.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, AA muhabirine, Türkiye bowling liglerinin finali niteliğindeki Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarına 48 sporcunun katıldığını söyledi.

Bu müsabakaların akabinde ilerleyen haftalarda alt liglerde de şampiyonalar düzenleneceğini anlatan Türkmen, şunları kaydetti:

"Gençler Türkiye Şampiyonası, Türkiye 2. Lig ve 3. Lig müsabakaları yapılacak. Bunlar önümüzdeki süreçte Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Samsun Bowling Akademi işletmemiz sportif faaliyetlere hizmet vermeye başladı. Bu sezon yaptığımız ilk faaliyetti. İnşallah bundan sonra yoğun şekilde hem ulusal hem uluslararası ölçekli faaliyetlerde bu tesisi kullanmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren bu tesiste Avrupa ve dünya şampiyonası niteliğinde organizasyonlar yapmak için uluslararası federasyonlar nezdinde de girişimlerimiz olacak."

Süper Lig'de kadınlarda Ebru Özoğluuntur birinci, Hicran Erol ikinci, Gökçe Çınar ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise Taygun Erkeskin birinciliği, Önder Başak ikinciliği, Habip Doğan ise üçüncülüğü elde etti.

1. Lig'de ise kadınlarda Fatma Sütçü birinciliğe, Pırıl Aşar ikinciliğe, Saniye Bayram üçüncülüğe; erkeklerde İlhan Asımoğlu birinciliğe, Şener Zan ikinciliğe, Sadık Tüfekçi ise üçüncülüğe ulaştı.

Sezai Üçyol Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Kupası sona erdi
Sezai Üçyol Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Kupası sona erdi
Sezai Üçyol Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Kupası sona erdi
Sezai Üçyol Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Kupası sona erdi

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Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sezai Üçyol Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Kupası sona erdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sezai Üçyol Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Kupası sona erdi - Son Dakika
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