Shaidorov Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Shaidorov Altın Madalya Kazandı

14.02.2026 01:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazak Mikhail Shaidorov, 2026 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateninde altın madalya kazandı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın artistik buz pateni erkekler kategorisinde Kazak Mikhail Shaidorov, altın madalya aldı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 7. gününde artistik buz pateni erkekler serbest program performansları, Milano Buz Pateni Arena'da gerçekleştirildi.

Mikhail Shaidorov, kısa programda aldığı 92,94 puanın ardından serbest programda da 198,64 puan topladı. Toplamda 291,58 puana ulaşan Kazak sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Japon Yuma Kagiyama, 280,06 puanla bu dalda üst üste ikinci gümüş madalyasını elde etti. Japon Shun Sato ise 274,90 puanla bronz madalyaya uzandı.

Olimpiyatlara favori olarak gelen isimlerden son iki yılın dünya şampiyonu ABD'li Ilia Malinin ise serbest programda beklenen performansı veremedi. Kısa programda 108,16 ile en iyi puanı alan Malinin, dönüşleri sırasında iki kez düştüğü serbest programda 156,33 puan toplayabildi. ABD'li sporcu, 264,49 puanla 8. sırada kaldı.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Shaidorov Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

00:37
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
00:03
Küçükçekmece’de trafikte ’kaynak’ tartışması Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
Küçükçekmece'de trafikte 'kaynak' tartışması! Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
23:52
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı
23:40
Okan Buruk’tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
23:10
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
22:39
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 03:10:15. #7.11#
SON DAKİKA: Shaidorov Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.