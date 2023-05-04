Shakira'nın kardeşi ile dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique, yumruk yumruğa kavgaya etti

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Barcelona'nın eski futbolcusu Pique ile dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın olaylı ayrılığı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son olarak Shakira'nın kardeşinin de olaylara dahil olduğu öğrenildi.

KAVGAYI POLİSLER AYIRDI

İspanyol basınında yer alan habere göre, Gerard Pique, çocuklarını ziyaret etmek için Miami'ye yaptığı seyahat sırasında Shakira ile tartıştı. Bunun üzerine Shakira'nın kardeşi Tonino Mebarak araya girdi. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. İkiliyi ayırmak için polislerin araya girdiği belirtildi.

"BİR KADININ, KENDİNİ BİR ERKEKLE TAMAMLAYABİLECEĞİNE İNANDIM"

Konuya ilişkin Shakira ya da Pique'den resmi bir açıklama gelmedi. Ayrılığın ardından Shakira son yaptığı açıklamasında, "Bir kadının, kendini bir erkekle tamamlayabileceğine inandım. Ayrıca çocukların anne ve babalarıyla birlikte aynı çatı altında olduğunu hayal ettim. Hayatta bütün düşlerinizi gerçekleştiremezsiniz ama hayat bunu da telafi edecek olanaklar sunar." demişti.