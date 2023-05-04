Shakira'nın kardeşi ile dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique, yumruk yumruğa kavgaya etti - Son Dakika
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Shakira'nın kardeşi ile dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique, yumruk yumruğa kavgaya etti

04.05.2023 15:21

Barcelona'nın efsane isimlerinden Gerard Pique ile dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın uzun yıllardır devam eden ilişkisi eski futbolcunun ihaneti sonrası olaylı şekilde sona ermişti. İkilinin ayrılık sürecine Shakira'nın kardeşi Tonino Mebarak'ın da dahil olduğu anlaşıldı. Mebarak'ın ablasıyla tartışma yaşayan Pique ile yumruk yumruğa kavga ettiği ve polisin ikiliyi güçlükle ayırdığı söylendi.

Barcelona'nın eski futbolcusu Pique ile dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın olaylı ayrılığı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son olarak Shakira'nın kardeşinin de olaylara dahil olduğu öğrenildi.

KAVGAYI POLİSLER AYIRDI

İspanyol basınında yer alan habere göre, Gerard Pique, çocuklarını ziyaret etmek için Miami'ye yaptığı seyahat sırasında Shakira ile tartıştı. Bunun üzerine Shakira'nın kardeşi Tonino Mebarak araya girdi. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. İkiliyi ayırmak için polislerin araya girdiği belirtildi.

"BİR KADININ, KENDİNİ BİR ERKEKLE TAMAMLAYABİLECEĞİNE İNANDIM"

Konuya ilişkin Shakira ya da Pique'den resmi bir açıklama gelmedi. Ayrılığın ardından Shakira son yaptığı açıklamasında, "Bir kadının, kendini bir erkekle tamamlayabileceğine inandım. Ayrıca çocukların anne ve babalarıyla birlikte aynı çatı altında olduğunu hayal ettim. Hayatta bütün düşlerinizi gerçekleştiremezsiniz ama hayat bunu da telafi edecek olanaklar sunar." demişti.

Ablasına yapılanı affetmedi! Shakira'nın kardeşi ile Pique yumruk yumruğa kavga etti
Ablasına yapılanı affetmedi! Shakira'nın kardeşi ile Pique yumruk yumruğa kavga etti
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Gerard Piqué, Shakira, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Shakira'nın kardeşi ile dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique, yumruk yumruğa kavgaya etti - Son Dakika


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