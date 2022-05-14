Simavlı milli atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Simavlı milli atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu oldu

14.05.2022 21:51
Simavlı milli atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu oldu

Romanya'da düzenlenen 14. Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda U20 Genç Kadınlar kategorisinde Simavlı milli atlet Sıla Ata birinci olarak altın madalya kazandı.

Romanya'da düzenlenen 14. Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda U20 Genç Kadınlar kategorisinde Simavlı milli atlet Sıla Ata birinci olarak altın madalya kazandı.

Romanya'da yapılan 14. Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda Simavlı atlet Sıla Ata, 20 yaş altı kadınlarda birinci gelerek altın madalya aldı. Romanya'da gerçekleştirilen Balkan Dağ Koşuları Şampiyonasında Türkiye 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile takım halinde birinci oldu. - KÜTAHYA

Simavlı milli atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu oldu
Simavlı milli atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Simavlı milli atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu oldu - Son Dakika


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