Simone Deromedis Altın Madalya Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak erkekler kayak kros kategorisinde İtalyan Simone Deromedis, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 15. gününde serbest stil kayak erkekler kayak kros müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Bu kategoride Simone Deromedis, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bir diğer İtalyan Federico Tomasoni gümüş, İsviçreli Alex Fiva ise bronz madalya elde etti.