Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı - Son Dakika
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Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı

11.04.2022 23:12

Sinan Engin, sarı-lacivertlilerin teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam edeceğini belirtti. Ünlü yorumcu yaptığı açıklamada, "İsmail Kartal, Fenerbahçe'de gelecek sezon kalmayı garantiledi. 4 milyon euro falan bir teknik direktöre nasıl vereceksin? İsmail Kartal bu işi hak etti." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'ın geçici teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin başına geçmesi ve sarı-lacivertlileri adeta şaha kaldırması sonrası, herkes deneyimli hocanın gelecek sezonda da takımın başında kalıp kalmayacağını merak ediyor. Konuya ilişkin Beyaz TV ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Garanti' diyen Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı

"SENEYE BÜTÇELER DARALIYOR"

Sinan Engin derbi sonrası yaptığı açıklamada, "Domenec Torrent için bu görev piyango. Ancak İsmail Kartal yaptıklarıyla Fenerbahçe'yi toparladı. Bana göre İsmail Kartal, Fenerbahçe'de gelecek sezon kalmayı garantiledi. Bir santrfor, bir kanat, bir de arka tarafa baba oyuncu alacaksın ve İsmail Kartal ile devam edeceksin. Seneye bütçeler daralıyor. Yayından falan bu paralar gelmeyecek. İşler kolay değil." ifadelerini kullandı.

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İsmail Kartal, Sinan Engin, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı - Son Dakika


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