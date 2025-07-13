Sinop\'ta Plaj Voleybolu Heyecanı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası'nın Sinop etabı tamamlandı.

Sinop Belediyesi ev sahipliğinde Kumkapı sahilinde gerçekleştirilen turnuvaya 15'i erkek, 10'u kadın olmak üzere 25 takım katıldı.

Üç gün süren ve Ukrayna ile Gürcistan'dan da katılımın sağlandığı turnuvada, takımlar şampiyonluk elde etmek için mücadele etti.

Erkekler final karşılaşmasında rakiplerini yenen Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru çifti, şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlar kategorisinde ise finalde Ukrayna ekibini mağlup eden Merve Çelebi ve Yaren Sencer ikilisi şampiyon oldu.

Şampiyon olan takımlara kupa ve madalyanın yanı sıra para ödülü takdim edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Kurulu Üyesi Murat Bostan, AA muhabirine, turnuvayı sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sinop halkının da müsabakalara yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Bostan, "Bu güzel turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sporcular üç gün boyunca büyük bir mücadele örneği ortaya koydular. Hepsini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.