Siopis, Avcı'nın gözdesi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Siopis, Avcı'nın gözdesi oldu

16.03.2022 09:59
Siopis, Avcı'nın gözdesi oldu

Trabzonspor'un sezon başında transferin son günlerinde hamle oyuncusu olarak kadrosuna kattığı Manolis Siopis, son haftalardaki performansıyla teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözde oyuncularından oldu.

Trabzonspor'un sezon başında transferin son günlerinde hamle oyuncusu olarak kadrosuna kattığı Manolis Siopis, son haftalardaki performansıyla teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözde oyuncularından oldu.

Spor Toto Süper Lig'in tamamlanmasına 9. hafta kala şampiyonluğa adım adım yaklaşan Trabzonspor, mutlu son için gün sayıyor. Bordo-mavili takımda forma giyen her oyuncunun büyük bir mücadele gösterdiği sezonda, Manolis Siopis ismi de orta sahadaki performansı ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekti. Karadenizli taraftarların sevgilisi haline gelen Yunan oyuncu, son haftalarda ise Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezi oldu.

Bordo-mavili kulübün sezon başında transferin son günlerinden kadrosuna hamle oyuncusu olarak kattığı Siopis, bu sezon Süper Lig'de 27 maçın 13'nde ilk on birde başladı. Sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen takım arkadaşlarını aratmayan Siopis'in 1 asisti bulunurken, son 6 maçta ise ilk 11'de başladı. - TRABZON

YORUMLAR
500
Trabzonspor'da savunma ve hücum birlikteliği Trabzonspor'da savunma ve hücum birlikteliği

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Siopis, Avcı'nın gözdesi oldu - Son Dakika


Son Dakika
09:55 Messi'nin mutsuz sonunu Ronaldo da yaşadı: Takımı Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
09:52 Milyonların gözü kulağı bu haberde! 3600 ek gösterge için kritik toplantı bugün
09:39 Bir Rus general daha öldürüldü: Rusya, cephede komuta kademesini kaybetmeye devam ediyor
09:35 Ağabeyi beyzbol sopasını tüm gücüyle bebeğin kafasına vurdu! Anneye tepkiler çığ gibi
09:28 Bu da ATM dolandırıcısı: 38 kişiyi ATM bozuk diye kandırdı, 100 bin liralarını çalı
09:26 Songül Karlı'ya hayranlarından sitem: O ilk yıllardaki güzelliğin kalmadı, filtreyi bırak!
09:04 Ya Eyfel Kulesi bombalansaydı? Ukrayna Parlamentosu'ndan kurgu video
08:56 Eskiden futbol stadıydı, şimdi Ukraynalı mültecilerin toplanma merkezi!
08:35 İsrail'de kırmızı bültenle aranıyordu: Suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı
08:32 Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan onun yerine özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 10:12:31. #1.11#
SON DAKİKA: Siopis, Avcı'nın gözdesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement