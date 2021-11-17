Sivas'ta okullar Bocce'de yarıştı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bocce İl Temsilciliği organizesinde "Okullar arası Bocce müsabakaları" yapıldı.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu bahçesinde düzenlenen ve 3 gün süren müsabakalara 120 sporcu katıldı. Madalya kazanabilmek için kıyasıya mücadele eden sporcular, rakipleri karşısında ter döktü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı müsabakalarda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

Müsabakalar sonunda küçük kızlarda Olukman Ortaokulu, küçük erkeklerde Lütfi Fikret Tuncel Ortaokulu, yıldız kızlarda Şehir Üsteğmen Nizamettin Songur Ortaokulu, yıldız erkeklerde Lütfi Fikret Tuncel Ortaokulu, genç kızlarda Şarkışla Anadolu Lisesi ve genç erkeklerde Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi şampiyon oldu. - SİVAS