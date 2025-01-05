Sivas'ta U16 Maçında Gerginlik: Maç Yarıda Kaldı - Son Dakika
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Sivas'ta U16 Maçında Gerginlik: Maç Yarıda Kaldı

Sivas\'ta U16 Maçında Gerginlik: Maç Yarıda Kaldı

Sivas'ta Belediyespor ile Ahmet Turan Gazispor arasında oynanan U16 maçı, hakem tarafından gösterilen kırmızı kartlar nedeniyle gerginliğe sahne oldu. Ahmet Turan Gazispor'un yöneticileri, takımın sahadan çekilme kararı almasının ardından maç yarıda kaldı.

05.01.2025 15:20  Güncelleme: 15:25
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Sivas'ta amatör maçta gerginlik; maç yarıda kaldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, - SİVAS'ta U16 Ligi A Grubu'nda mücadele eden Belediyespor ile Ahmet Turan Gazispor arasında oynanan maçta gösterilen kırmızı kartlar nedeniyle gerginlik çıktı.

Sivas Spor Kompleksi'nde U16 Ligi A Grubu'nda mücadele eden Belediyespor ile Ahmet Turan Gazispor karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmada Belediyespor kazandığı penaltı ile 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısında hakem Ali Selim Müşteri, 10 ve 38'inci dakikalarda Ahmet Turan Gazisporlu iki futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Ahmet Turan Gazispor futbolcuları, gösterilen ikinci kırmızı kartın haksız olduğu gerekçesiyle hakeme tepki gösterince, kulübün teknik heyeti ve yöneticileri de sahaya girdi. Bunun üzerine hakem Müşteri, antrenör Engin Çetin'e de kırmızı kart gösterirken, bazı futbolcuları da sarı kartla cezalandırdı. Yaşanan gerginlik polis ekiplerinin sahaya girmesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi. Ahmet Turan Gazispor Kulübü'nün yöneticileri takımı sahadan çekerek maça çıkmama kararı aldı. Bunun üzerine karşılaşma yarıda kaldı.

Kaynak: DHA

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