Sivasspor'da Altay mesaisi başladı - Son Dakika
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Sivasspor'da Altay mesaisi başladı

15.03.2022 14:28
Sivasspor'da Altay mesaisi başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Altay maçının hazırlıklarına başladı.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Altay maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Adana Demirspor ile karşılaşan ve rakibini 3-2 mağlup eden Sivasspor, 1 günlük iznin ardından Altay maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Altay 20 Mart Pazar günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Sivasspor'da Altay mesaisi başladı
Sivasspor'da Altay mesaisi başladı
Sivasspor'da Altay mesaisi başladı
Sivasspor'da Altay mesaisi başladı
Sivasspor'da Altay mesaisi başladı
Sivasspor'da Altay mesaisi başladı

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Sivasspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da Altay mesaisi başladı - Son Dakika


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