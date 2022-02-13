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Sivasspor'da Moussa Konate ilk resmi maçına çıktı - Son Dakika

Sivasspor'da Moussa Konate ilk resmi maçına çıktı

13.02.2022 16:54
Sivasspor'da Moussa Konate ilk resmi maçına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan DG Sivasspor'da yeni transfer Moussa Konate kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan DG Sivasspor'da yeni transfer Moussa Konate kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u Kayode ve Fayçal Fajr'ın golüyle 2-1 mağlup etti.

Mücadeleye yedekte başlayan 28 yaşındaki Senegalli futbolcu Moussa Konate, maçın 90. dakikasında Kayode'nin yerine oyuna girdi. Konate, oyuna girdikten sonra taraftarlardan alkış topladı. - SİVAS

Sivasspor'da Moussa Konate ilk resmi maçına çıktı

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da Moussa Konate ilk resmi maçına çıktı - Son Dakika Spor


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