Sivasspor'da Rıza Çalımbay ve 6 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor - Son Dakika
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Sivasspor'da Rıza Çalımbay ve 6 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

30.05.2022 10:45
Sivasspor'da Rıza Çalımbay ve 6 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve 6 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona erecek.

DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve 6 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona erecek.

Spor Toto Süper Lig'i 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor'da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yanı sıra futbolcular Ahmet Oğuz, Samba Camara, Fayçal Fajr ve Jorge Felix'in sözleşmeleri 31 Mayıs'ta bitecek.

Kırmızı-beyazlılarda bu sezon kiralık olarak oynayan Kayode ve Moussa Konate de mukaveleleri sona eren oyuncular arasında yer alıyor.

Sivasspor yönetiminin, yeni sezon öncesi Rıza Çalımbay ve futbolcularla görüşme yapması bekleniyor. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor'da Rıza Çalımbay ve 6 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor - Son Dakika


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