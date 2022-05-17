Sivasspor deplasmanda 7 kez kazandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, lig maçlarında deplasmanda 7 kez kazandı.
Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda dış saha maçlarını tamamlayan Sivasspor, 25 puan topladı. Deplasmanda 19 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, 7 kez kazanırken 4 kez berabere kalıp 8 kez de mağlup oldu. Rakip filelere 24 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü. 25 puan toplayan Yiğidolar üst üste 5 dış saha maçını mağlup olmadan noktaladı.
Sivasspor'un 2021-2022 sezonunda deplasmanda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şu şekilde:
Trabzonspor-Sivasspor: 2-1
Fenerbahçe-Sivasspor: 1-1
Yeni Malatya-Sivasspor: 0-1
Beşiktaş-Sivasspor: 2-1
Altay-Sivasspor: 1-1
Başakşehir-Sivasspor: 2-1
Alanyaspor-Sivasspor: 0-1
Kasımpaşa-Sivasspor: 1-3
Kayserispor-Sivasspor: 3-0
Konyaspor-Sivasspor: 0-1
Göztepe-Sivasspor: 2-1
Gaziantep FK-Sivasspor: 5-1
Karagümrük-Sivasspor: 1-0
Antalyaspor-Sivasspor: 1-0
Adana Demir-Sivasspor: 2-3
Giresunspor-Sivasspor: 2-2
Hatayspor-Sivasspor: 1-1
Galatasaray-Sivasspor: 2-3
Çaykur Rizespor-Sivasspor: 1-2 - SİVAS
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