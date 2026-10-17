Sivasspor evinde Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı; Manaj 30. dakikada eşitliği sağladı - Son Dakika
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Sivasspor evinde Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı; Manaj 30. dakikada eşitliği sağladı

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Sivasspor evinde Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı; Manaj 30. dakikada eşitliği sağladı
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Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında evinde ağırladığı Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Sarıyer 1. dakikada Poko ile öne geçti, Sivasspor 30. dakikada Manaj ile eşitliği sağladı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sivasspor, evinde karşılaştığı Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Doğancan'ın kaleye gönderdiği top, kaleci Arda'dan sekti. Boşta kalan topa vuruş yapan Poko, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

30. dakikada Ceesay'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

33. dakikada serbest vuruşta yopun başına geçen Manaj'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Hakemler: Melih Aldemir, Cem Özbay, Harun Terin

Sivasspor: Arda Erdursun, Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Turan Tuzlacık (Duodu dk. 84), Yusuf Çağlar Kefkir, Oğuzhan Aksoy (Charisis dk. 63), Mohammed, Salih Kavrazlı (Yusuf Cihat Çelik dk. 46), Ceesay (Burak Kapacak dk. 63), Ethemi, Manaj

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Emre Gökay, Eymen Yurdcu, Mehmet Albayrak, Osman Başkuyu, Yılmaz Cin

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Sarıyer: Sehic, Üzeyir Ergün, Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa (Attamah dk. 46), Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt (Thiam dk. 87), Poko (Tunahan Ergül dk. 69), Barış Alıcı (Erdi Dikmen dk. 86), Doğancan Davas (Eren Karadağ dk. 69), Efecan Karaca, Eze

Yedekler: Onur Akyüz, Batuhan Kör, Fikri Şen, Celal Yücel, Furkan Gedik

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Goller: Poko (dk. 1) (Sarıyer), Manaj (dk.30) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Kaan Arslan, Hasan Emre Yeşilyurt, Erdi Dikmen (Sarıyer), Yusuf Çağlar Kefkir (Sivasspor)

Kaynak: İHA
SivassporTrendyolSarıyerSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor evinde Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı; Manaj 30. dakikada eşitliği sağladı - Son Dakika
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