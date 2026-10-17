Sivasspor\'un 1-1\'lik Sarıyer maçında Taşdemir eksik kadronun yükünü anlattı

Sivasspor Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Sarıyer ile zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Bu kadar eksikle mücadele edip haftada 3 maç yapmak kolay değildi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sarıyer ile evinde 1-1 berabere kalan Sivasspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Taşdemir, "Bizim için zor bir maçtı. Bu kadar eksikle mücadele edip haftada 3 maç yapmak kolay değildi. Bizim için sıkıntılı bitecek maçı çevirebilirdik. 1 puan aldık, yolumuza devam edeceğiz. Sakatlarımız aramıza dönerse bir nebze daha rahat nefes alacağız. Sarıyer'i de tebrik ediyorum iyi oynadılar. Puanlar paylaşıldı. Yolumuza devam ediyoruz. Her hafta her futbolcunun performansının iyi gideceği söylenemez. Gençlerin bu maçta sorumluluk alması kolay değil. Genç oyuncularımızdan ümitliyim, ortaya koydukları yüreği tebrik ediyorum. Charisis de kısa sürede toparlayacaktır. İnşallah kısa sürede istediğimiz performansı alırız futbolcularımızdan. 7 Haftadır yenilmiyoruz ama galip de gelemiyoruz Pendik maçı hariç. Ummadığımız sakatlıklar oldu. Rakibimiz de gerçekten bizden daha iyi oynadı. İnşallah seyircilerimizin kısa sürede yüzlerini güldüreceğiz. Kaybedebileceğimiz maçtan 1 puan almak iyidir" ifadelerini kullandı.