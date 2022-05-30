Sivasspor'un kupa şampiyonluğu kutlanıyor (4) - Son Dakika
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Sivasspor'un kupa şampiyonluğu kutlanıyor (4)

30.05.2022 00:36

Kutlamalardan dron ile görüntülenmesi Kutlama alanındaki konser Sivasspor'un kupa şampiyonluğu kutlandıSİVAS - Demir Grup Sivasspor'un tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması nedeniyle kentte kutlama programı düzenlendi.

Kutlamalardan dron ile görüntülenmesi

Kutlama alanındaki konser Sivasspor'un kupa şampiyonluğu kutlandı

SİVAS - Demir Grup Sivasspor'un tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması nedeniyle kentte kutlama programı düzenlendi.

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programı, futbolcuların, teknik heyetin ve yöneticilerin otobüs ile Cumhuriyet Meydanı'na gelişiyle başladı.

Alanda toplanan çok sayıda taraftar kırmızı-beyazlı ekibe sevgi gösterisinde bulundu.

Sivasspor'un kupa şampiyonluğu kutlanıyor (4)
Sivasspor'un kupa şampiyonluğu kutlanıyor (4)
Sivasspor'un kupa şampiyonluğu kutlanıyor (4)
Sivasspor'un kupa şampiyonluğu kutlanıyor (4)

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Kaynak: AA

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