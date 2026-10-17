Sivassporlu Okan Erdoğan ön çapraz bağ ameliyatı geçirdi, sezonu kapattı

Sivasspor'un Pendikspor maçında sakatlanan futbolcusu Okan Erdoğan, ön çapraz bağ ve dış menisküs ameliyatı geçirdi. Başarılı geçen operasyonun ardından genç oyuncunun sezonu kapattığı öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pendikspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuncumuz Okan Erdoğan, ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri operasyonu geçirdi. Sponsor hastanemiz Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Doç. Dr. Bertan Cengiz tarafından gerçekleştirilen operasyon başarılı geçti. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.