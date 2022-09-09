Slavia Prag: 1-1 - Son Dakika
Üye Girişi

Slavia Prag: 1-1

09.09.2022 00:02
Slavia Prag: 1-1

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Fran Jovic, Hrvoje Radic, Luka Pusic SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx) - Robin Yalçın (xx) (Dk. 80 Caner x), Goutas (xx), Appindangoye (x), Uğur, Njie (xx) (Dk.72 Ahmet Musa x), Ulvestad (xx), Keita (xx), Gradel (xxx), Dia Saba (xxx), James (x) (Dk.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Fran Jovic, Hrvoje Radic, Luka Pusic

SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx) - Robin Yalçın (xx) (Dk. 80 Caner x), Goutas (xx), Appindangoye (x), Uğur, Njie (xx) (Dk.72 Ahmet Musa x), Ulvestad (xx), Keita (xx), Gradel (xxx), Dia Saba (xxx), James (x) (Dk.19 Yatabare x)SLAVİA PRAG: Mandous (xx)- Doudera (xx), Ousou (xx) (Dk.63 Schranz x), Kacharaba (xx) (Dk. 46 Tiehi x), Masopust (xx) (Dk 77 Tecl x), Sevcik (xx), Holes (xx), Usor (xx), Traore (xx) (Dk. 46 Provod x), Jurasek (xx) (Dk.46 Ewerton x), Olayinka (xxx)KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Keita (Demir Grup Sivasspor) SARI KARTLAR:  Gradel, Goutas (Demir Grup Sivasspor) Jurasek, Usor, Masopust (Slavia Prag)

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Sivasspor, sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.

4'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Appindangoye'nin kaptırdığı top sonrasında kaleciyle karşı karşıya kalan Olayinka, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.8'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Dia Saba doğrudan kaleyi denedi. Top az farkla auta gitti. 14'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Slavia Prag atağında ceza sahası dışında topla buluşan Sevcik'in şutunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı. 23'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta konuk ekip atağında Sevcik'in ortasına ceza sahası içinde Olayinka'nın kafayla vurduğu top kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı. 27'nci dakikada skora eşitlik geldi. Sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Max Gradel'in ceza sahası içerisinde içeriye doğru yerden gönderdiği pasta Dia Saba topa gelişine vurarak ağlarla buluşturdu: 1-1.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti54'üncü dakika da sol çaprazdan ceza sahasına giren Ewerton'un yerden ceza sahası dışına çıkardığı topa Sevcik vurdu. Savunmadan seken top kornere gitti.65'inci dakikada Slavia Prag'da taç atışından gelen topu kontrol eden Provod'un uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta kaleci Ali Şaşal topu parmak uçlarıyla kornere çeldi. 90+1'inci dakikada Slavia Prag penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Tiehi, Goutas'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.90+2'nci dakikada Sivasspor'da Keita, itirazları nedeniyle ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.90+3'üncü dakikada Provod'un penaltı atışında kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.


- Sivas
YORUMLAR
500
Sivasspor-Slavia Prag maçından notlar Sivasspor-Slavia Prag maçından notlar Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag
Kaynak: DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Sivasspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Slavia Prag: 1-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:56 Hakim tabancayla intihar etti! O sırada çocukları da evdeydi
23:58 Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası hayal kırıklığıyla başladı! Yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan Ferencvaros'a yenildi
23:42 Kraliçe Elizabeth'in Atatürk'le ilgili unutulmaz sözleri: Bu kadar yakışıklı olduğunu ilk defa görüyorum
23:33 Dinamo Kiev'i yıkan Batshuayi'den galibiyet açıklaması: Bana çok fazla güven verdiler
23:11 DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakayı ele verdi
23:04 Jorge Jesus'tan Mircea Lucescu'ya dikkat çeken yanıt: Maçın istatistiklerine bakabilir
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçesi Elizabeth için başsağlığı paylaşımı yaptı
22:48 Londra Köprüsü düştü! İşte İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze programı...
22:29 Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisine olay hareket: Şimdi de yere yat
22:17 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için dünya liderleri taziye mesajları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 00:10:43. #1.13#
SON DAKİKA: Slavia Prag: 1-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement