4'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Appindangoye'nin kaptırdığı top sonrasında kaleciyle karşı karşıya kalan Olayinka, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.8'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Dia Saba doğrudan kaleyi denedi. Top az farkla auta gitti. 14'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Slavia Prag atağında ceza sahası dışında topla buluşan Sevcik'in şutunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı. 23'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta konuk ekip atağında Sevcik'in ortasına ceza sahası içinde Olayinka'nın kafayla vurduğu top kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı. 27'nci dakikada skora eşitlik geldi. Sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Max Gradel'in ceza sahası içerisinde içeriye doğru yerden gönderdiği pasta Dia Saba topa gelişine vurarak ağlarla buluşturdu: 1-1.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti54'üncü dakika da sol çaprazdan ceza sahasına giren Ewerton'un yerden ceza sahası dışına çıkardığı topa Sevcik vurdu. Savunmadan seken top kornere gitti.65'inci dakikada Slavia Prag'da taç atışından gelen topu kontrol eden Provod'un uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta kaleci Ali Şaşal topu parmak uçlarıyla kornere çeldi. 90+1'inci dakikada Slavia Prag penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Tiehi, Goutas'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.90+2'nci dakikada Sivasspor'da Keita, itirazları nedeniyle ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.90+3'üncü dakikada Provod'un penaltı atışında kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

Kaynak: DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Sivasspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Slavia Prag: 1-1 - Son Dakika

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