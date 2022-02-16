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Slavia Prag, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Slavia Prag, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

16.02.2022 19:02
Slavia Prag, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çekya ekibi Slavia Prag, son çalışmasını Ülker Stadyumu'nda yaparak maç saatini beklemeye başladı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çekya ekibi Slavia Prag, son çalışmasını Ülker Stadyumu'nda yaparak maç saatini beklemeye başladı.

Slavia Prag, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'nda yardımcı antrenör Jaroslav Köstl yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Çekyalı oyuncular, basına kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. - İSTANBUL

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Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Slavia Prag, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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