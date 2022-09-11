Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 17 yaş kategorisi C2 200 metre finalinde Resul Aydın ile Serhat Seven, 15 yaş kategorisinde K2 500 metre finalinde ise İrem Uzun ile Hilal Şimşek 4'üncü oldu.

Kaynak: AA

Resul Aydın, Slovakya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kano Durgunsu Olimpik Umutlar Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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