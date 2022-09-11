Kano Durgunsu Olimpik Umutlar Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Kano Durgunsu Olimpik Umutlar Şampiyonası sona erdi

11.09.2022 20:02
Kano Durgunsu Olimpik Umutlar Şampiyonası sona erdi

Slovakya'da düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik Umutlar Şampiyonası sona erdi.

Slovakya'da düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik Umutlar Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 17 yaş kategorisi C2 200 metre finalinde Resul Aydın ile Serhat Seven, 15 yaş kategorisinde K2 500 metre finalinde ise İrem Uzun ile Hilal Şimşek 4'üncü oldu.

Organizasyonun dünkü yarışlarında mücadele eden milli sporcular Taha Erkam Usta ve Muhammed Emin Sulak K2 500 metre kategorilerinde gümüş madalya kazanmıştı.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, sporcuların performanslarından memnun olduğunu belirterek, "Geleceğe ümitle bakıyoruz. Altyapıya yaptığımız yatırımların sonuçlarını alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Resul Aydın, Slovakya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kano Durgunsu Olimpik Umutlar Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kano Durgunsu Olimpik Umutlar Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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