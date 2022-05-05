Sökeli Milli Judocu Brezilya'da bronz madalya aldı - Son Dakika
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Sökeli Milli Judocu Brezilya'da bronz madalya aldı

05.05.2022 15:48
Sökeli Milli Judocu Brezilya'da bronz madalya aldı

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Sökeli milli sporcu Yadigar Talayhan bronz madalyanın sahibi oldu.

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Sökeli milli sporcu Yadigar Talayhan bronz madalyanın sahibi oldu.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde gerçekleşiyor. Olimpiyatlarda Türk sporcular elde ettikleri başarılar ile adlarından söz ettirirken, bu sporculardan biri de Sökeli Yadigar Talayhan oldu.

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Sökeli milli sporcu Yadigar Talayhan, Judo branşında kadınlar 78 kiloda üçüncü olarak bronz madalya almayı başardı. Talayhan'ın b u başarısı Sökelileri gururlandırdı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sökeli Milli Judocu Brezilya'da bronz madalya aldı - Son Dakika


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