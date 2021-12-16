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Solhanspor Başkanı Sözen: "Bu böyle devam ederse ligden çekilmek zorunda kalırız" - Son Dakika

Solhanspor Başkanı Sözen: "Bu böyle devam ederse ligden çekilmek zorunda kalırız"

16.12.2021 13:22
Solhanspor Başkanı Sözen: "Bu böyle devam ederse ligden çekilmek zorunda kalırız"

Türkiye Voleybol Federasyonu'na (TVF) çağrıda bulunan Bingöl Solhanspor Kulüp Başkanı Ziya Sözen, "Mevcut durumda galip geldiğimiz maç başı aldığımız 35 bin TL'lik isim hakkı bedeli en az 150 bin TL'ye, mağlup olduğumuz zaman aldığımız 25 bin TL olan isim hakkı bedelinin de en 125 bin TL...

Türkiye Voleybol Federasyonu'na (TVF) çağrıda bulunan Bingöl Solhan spor Kulüp Başkanı Ziya Sözen, "Mevcut durumda galip geldiğimiz maç başı aldığımız 35 bin TL'lik isim hakkı bedeli en az 150 bin TL'ye, mağlup olduğumuz zaman aldığımız 25 bin TL olan isim hakkı bedelinin de en 125 bin TL olmasını istiyoruz. Bu süreç böyle devam ederse özellikle biz Anadolu takımları ligden çekilme ile karşı karşıya kalacağız. Federasyonun bu işe derhal el atmasını bekliyoruz" dedi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bingöl Solhanspor'da Kulüp Başkanı Ziya Sözen, takımın maddi sıkıntılar yaşadığını söyleyerek, TVF'ye çağrıda bulundu. Sözen, "Son zamanlarda dövizdeki yükseliş ve fiyat artışlarının bütün kesimleri olumsuz etkilediği gibi biz spor kulüpleri de kapımıza kilit vurma noktasına geldik. TVF liginde mücadele eden takımlar ortalama üç yabancı transfer etmiş durumda. Biz bu yabancı oyuncuları transfer ettiğimizde dolar kuru 7 TL iken şuan dolar 15 TL civarına dayanmıştır. Bir yabancı sporcunun maliyetinde yüzde yüzden fazla artış olmuştur. Kulüplerin bu yükün altından kalkması imkansız görünmektedir. Bu süreç böyle devam ederse özellikle biz Anadolu takımları ligden çekilme ile karşı karşıya kalacağız. Federasyonun bu işe derhal el atmasını bekliyoruz. Son on yılda bütün maliyetlere yüzde bin civarında zam gelirken devletten aldığımız tek gelir olan Spor Toto teşkilat başkanlığından aldığımız isim hakkı bedeline son on yıldır hiç zaman yapılmadı. Bu durum asla doğru ve kabul edilir bir durum değildir. Sporun ve sporcunun dostu olan cumhurbaşkanımızdan ve gençliğin abisi olan Spor Bakanımızdan beklentimiz bu sorunlarımıza kalıcı çözüm bulmalarıdır. Mevcut durumda galip geldiğimiz maç başı aldığımız 35 bin TL'lik isim hakkı bedeli en az 150 bin TL'ye, mağlup olduğumuz zaman aldığımız 25 bin TL olan isim hakkı bedelinin de en az 125 bin TL olmasını istiyoruz" diye konuştu. - BİNGÖL

Solhanspor Başkanı Sözen: Bu böyle devam ederse ligden çekilmek zorunda kalırız

Türkiye Voleybol Federasyonu, Türk Lirası, Efeler Ligi, Bingöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Solhanspor Başkanı Sözen: 'Bu böyle devam ederse ligden çekilmek zorunda kalırız' - Son Dakika Spor


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