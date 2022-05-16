Soma'dan dünya şampiyonluğuna - Son Dakika

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası müsabakalarına Manisa'nın Soma ilçesinden katılan Ahmet Efe Yıldırım 57 kg full contact branşında rakiplerini saf dışı bırakarak dünya şampiyonluğunu elde etti.

Somaspor Kickboks takımı sporcusu Ahmet Efe Yıldırım 52 ülkeden 3 bin 100 sporcunun katıldığı şampiyonada 57 kg full contact branşında rakiplerini saf dışı bırakarak dünya şampiyonluğuna uzandı. Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Finalde rakibini yenerek dünya kupasını alan ve şampiyonluğu kazanan hemşehrimiz Ahmet Efe Yıldırım'ı tebrik ediyoruz. Şampiyonluğu ilçemize getiren Somaspor Kick Boks hocalarımıza da teşekkür ediyoruz." dedi. - MANİSA