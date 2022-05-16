Soma'dan dünya şampiyonluğuna - Son Dakika
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Soma'dan dünya şampiyonluğuna

16.05.2022 13:14
Soma'dan dünya şampiyonluğuna

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası müsabakalarına Manisa'nın Soma ilçesinden katılan Ahmet Efe Yıldırım 57 kg full contact branşında rakiplerini saf dışı bırakarak dünya şampiyonluğunu elde etti.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası müsabakalarına Manisa'nın Soma ilçesinden katılan Ahmet Efe Yıldırım 57 kg full contact branşında rakiplerini saf dışı bırakarak dünya şampiyonluğunu elde etti.

Somaspor Kickboks takımı sporcusu Ahmet Efe Yıldırım 52 ülkeden 3 bin 100 sporcunun katıldığı şampiyonada 57 kg full contact branşında rakiplerini saf dışı bırakarak dünya şampiyonluğuna uzandı. Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Finalde rakibini yenerek dünya kupasını alan ve şampiyonluğu kazanan hemşehrimiz Ahmet Efe Yıldırım'ı tebrik ediyoruz. Şampiyonluğu ilçemize getiren Somaspor Kick Boks hocalarımıza da teşekkür ediyoruz." dedi. - MANİSA

Soma'dan dünya şampiyonluğuna
Soma'dan dünya şampiyonluğuna

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Efe Yıldırım, Kick Boks, Manisa, Soma, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Soma'dan dünya şampiyonluğuna - Son Dakika


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