Somaspor'dan kritik zafer - Son Dakika
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Somaspor'dan kritik zafer

05.03.2022 11:57
Somaspor'dan kritik zafer

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yarıştaki en önemli rakiplerinden Sivas Belediyespor'u evinde 2-1 yenen Somaspor, Play-Off yolunda çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yarıştaki en önemli rakiplerinden Sivas Belediyespor'u evinde 2-1 yenen Somaspor, Play-Off yolunda çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. İç sahadaki son 2 maçını kazanıp yeniden çıkışa geçen siyah-beyazlı ekip, puanını 48'e çıkartarak Play-Off hattıyla arasındaki farkı 1 puana indirdi. Sezon içinde yaşadığı düşüşlere rağmen yarıştan kopmayan Somaspor'da oyuncularını kutlayan teknik direktör Burhanettin Basatemür, son düdüğe kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.


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Futbol Federasyonu, Play Off, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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