Somaspor evinde mücadele edecek
13.11.2021 10:37
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında Sarıyer ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Somaspor yarın evinde Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında Sarıyer ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Somaspor yarın evinde Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Mehmet Ali Özer görev yapacak. Puan tablosunda 7'nci sırada yer alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, tek hedeflerinin kazanmak olduğunu söyledi. Basatemür, "Çorum FK da bizim gibi üst sıraları hedefliyor. Çekişmeli bir karşılaşma oynayacağız, taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi.
Son Dakika 11:39 Bu kadarı da pes! Arkadaşının sırtına çıkarak elektrik direğindeki kabloları çaldı 11:20 Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı 10:58 Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi 10:27 İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı 09:59 Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu 09:35 Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı 09:05 Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor 00:29 Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü