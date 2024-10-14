SOMA,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Karaman FK'ya 3-1 mağlup olan Somaspor'da moraller bozuldu. Önceki maçta da Yeni Mersin İdmanyurdu'na deplasmanda tek golle kaybeden siyah-beyazlılar alt sıralara geriledi. Teknik Direktör Erman Güraçar, kötü gidişata bir an önce son vereceklerine inandığını belirterek, "Hepimiz üzgünüz. Evimizde kayıp yaşamak moral bozucu. Ancak tekrar çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi.
Son Dakika › Spor › Somaspor Moral Bozukluğu Yaşıyor - Son Dakika
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