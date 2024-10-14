Somaspor Moral Bozukluğu Yaşıyor

Spor

SOMA,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Karaman FK'ya 3-1 mağlup olan Somaspor'da moraller bozuldu. Önceki maçta da Yeni Mersin İdmanyurdu'na deplasmanda tek golle kaybeden siyah-beyazlılar alt sıralara geriledi. Teknik Direktör Erman Güraçar, kötü gidişata bir an önce son vereceklerine inandığını belirterek, "Hepimiz üzgünüz. Evimizde kayıp yaşamak moral bozucu. Ancak tekrar çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi.