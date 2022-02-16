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Son dakika: Bakan Kasapoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'ı kabul etti - Son Dakika

Son dakika: Bakan Kasapoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'ı kabul etti

16.02.2022 15:39
Son dakika: Bakan Kasapoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'ı kabul etti

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ı makamında kabul ettiği bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ı makamında kabul ettiği bildirildi.

AK Parti İl Başkanı Çalışkan, yaptığı açıklamada, Bakan Kasapoğlu ile bir araya geldiklerini kaydetti.

Bakan Kasapoğlu ile Eskişehir'de devam eden ve planlanan projelere ilişkin istişarelerde bulunduklarını belirten Çalışkan, "Davetimizi memnuniyetle karşılayan değerli Bakanımızı, inşallah mart ayı içinde şehrimizde ağırlayacağız." ifadesini kullandı.

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Mehmet Kasapoğlu, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: Bakan Kasapoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'ı kabul etti - Son Dakika Spor


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