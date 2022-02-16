Son dakika: Bakan Kasapoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'ı kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ı makamında kabul ettiği bildirildi.

AK Parti İl Başkanı Çalışkan, yaptığı açıklamada, Bakan Kasapoğlu ile bir araya geldiklerini kaydetti.

Bakan Kasapoğlu ile Eskişehir'de devam eden ve planlanan projelere ilişkin istişarelerde bulunduklarını belirten Çalışkan, "Davetimizi memnuniyetle karşılayan değerli Bakanımızı, inşallah mart ayı içinde şehrimizde ağırlayacağız." ifadesini kullandı.