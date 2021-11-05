Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başkale Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü projeler kapsamında 12 milyon TL'lik dev yatırımla ilçeye yeni şehir stadı, 5 adet semt sahası ve gençlik merkezi ile kapalı spor salonunun yapımına başlandı.

Başkale'deki spor tesislerinin sayısını artırmak ve vatandaşların daha iyi koşullarda spor yapabilmesine sağlamak adına yatırımlara hız veren Başkale Belediyesi, toplam maliyeti 12 milyon TL. olan dev spor yatırımlarıyla Başkale'yi spor kenti yapmaya hazırlanıyor. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın girişimleriyle 'Spor Tesisleri' projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor TOTO Teşkilatıyla yapılan protokol kapsamında Başkale'ye dev spor yatırımları kazandırılıyor. 2400 rakımla Türkiye'nin en yüksek yerleşim yeri olan Başkale'de gençleri spora teşvik etmek için çalışmalarını sürdüren Başkale Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile sporun kalbinin Başkale'de atması için ilçe genelindeki 1 Şehir Stadı, 2'si kırsal mahallelerde olmak üzere 5 adet semt sahası, Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu inşaat yapımına başlandı.

"Başkale sporun merkezi olacak"

Vatandaşların sporla iç içe olmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, "Gençlerimizin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesini sağlamak için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın huzur içinde vakit geçirebilmesi ve rahatça spor yapabilmeleri için spor sahalarını ilçe genelinde yaygınlaştırıyoruz. Gençlerimize yeni spor alanları kazandırmaya devam edeceğiz. Bölgede sayılı olan yarı olimpik yüzme havuzunu da kazandırdığımız Başkale'de sporun kalbi atacak. Bu projelerimizin de tamamlanmasıyla milli sporcularımızın da çalışma imkanı bulacağı Başkale sporun merkezi haline gelecek" dedi.

Başkale'de yeni spor alanlarının ilçeye kazandırılmasıyla, çocukların trafiğe açık alanlarda vakit geçirmek yerine, daha güvenli ortamlarda sportif aktivitelerini yapmalarına olanak sağlanmış olacak. - VAN