Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Zimbru'yu ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayan maçı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetiyor.
Fenerbahçe, seyircisi önünde sezonun ilk maçında galip gelerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak istiyor.
Yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare maç kadrosunda yok.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin yeni transferleri Djiku, Szymanski, Tadic, Kent ve Dzeko bu akşamki mücadeleye ilk 11'de başladı.
ilk 11'ler;
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko
Zimbru: Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Alaribe, Samiev
20' Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, sarı kart gördü.
17' İlk 17 dakika itibarıyla Fenerbahçe'nin topla oynama oranlarında yüzde 90'a yüzde 10'luk üstünlüğü bulunuyor.
15' Zimbru'da Denys Dedechko, Dusan Tadic'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
14' Savunma arkasında topla buluşan Dzeko'nun penaltı noktasına çevirdiği topu Ryan Kent sol ayağıyla ağlara gönderdi.
13' GOL Fenerbahçe, Ryan Kent'in golüyle durumu 2-0'a getirdi.
12' Tadic'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ferdi'nin müthiş plasesi iki direğin birleştiği yerden ağlara gitti.
11'GOL Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
6' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Tadic'in çevirdiği topta Szymanski'nin ceza alanından vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.
4' Maçın ilk düdüğü ile birlikte Fenerbahçe tribünleri büyük bir desteğe başladı.
2' Maçın ilk düdüğü ile birlikte Fenerbahçe tribünleri büyük bir desteğe başladı.
1' Maç başladı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe-Zimbru maçında ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika